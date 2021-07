Os Estados Unidos planejam concluir sua retirada do Afeganistão até o final de agosto, dias antes do inicialmente previsto, embora mantenham uma presença diplomática no país, afirmou nesta sexta-feira a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

"Agora, esperamos concluí-lo até o final de agosto", disse Jen Psaki, durante sua entrevista coletiva diária.