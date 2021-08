A Força Aérea dos Estados Unidos (FFAA) iniciou uma investigação sobre as mortes de civis relacionadas com um voo C-17 dos EUA que partiu do aeroporto de Cabul, incluindo alguns relatos de pessoas caindo do avião enquanto ele estava no ar e de restos humanos que foram encontrado no trem de pouso da aeronave.

Segundo o jornal "The Washington Post", a investigação será realizada pelo Escritório de Investigações Especiais (OSI, na sigla em inglês) da Força Aérea e deve incluir entrevistas e exames de vídeos daquele voo que decolou do aeroporto da capital do Afeganistão e isso se tornou viral nas redes sociais.