Os Estados Unidos, nesta segunda-feira, ultrapassaram a marca de 10 mil mortes por conta da Covid-19, totalizando agora 10.335 óbitos, com quase 350 mil infectados, tornando-o o terceiro país com mais vítimas depois da Itália e Espanha, segundo boletim do Centro de Sistemas, Ciência e Engenharia (CSSE) da Universidade Johns Hopkins, em Maryland.

Os novos dados foram revelados depois que o presidente Donald Trump, durante sua habitual entrevista coletiva diária, garantiu que "provavelmente será o período mais difícil, entre esta semana e a próxima, e que haverá muitas mortes".