A estatal petrolífera da Colômbia, a Ecopetrol, informou na noite deste sábado que foram registrados quatro ataques terroristas contra a infraestrutura do oleoduto Caño Limón-Coveñas e do Campo Tibú, ambos no nordeste do país.

Um dos fatos, por exemplo, aconteceu no Campo Tibú, no departamento de Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela, quando "grupos à margem da lei detonaram explosivos na unidade de injeção de água e em um poço", nas aldeias Socuavó e Palmeras, respectivamente, e deixaram outros instalados, explicou a empresa em comunicado.