O governo do Paraguai anunciou esta sexta-feira que a empresa petrolífera estatal voltará a reduzir o preço de dois dos combustíveis mais consumidos no país, em uma tentativa de acabar com os bloqueios rodoviários que já completaram cinco dias.

O ministro do Interior paraguaio, Federico González, disse em entrevista coletiva que a Petróleos Paraguaios (Petropar) reduzirá a partir de segunda-feira em 500 guaranis (US$ 0,072) o litro de diesel tipo III e em 300 guaranis (US$ 0,043 centavos) o litro de gasolina.