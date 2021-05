Rosalba Quiróz vem de uma família de pequenos pecuaristas de Petorca, cidade rural no centro do Chile, e enfrenta grandes dificuldades em sua casa simples, às margens de um leito seco do rio. Quase não sai água da torneira, e contar o tempo do banho se tornou obrigatório há vários anos.

Este cenário é cada vez mais comum no país, onde o recurso é privatizado, e milhares de residências não têm água encanada. A questão se tornou uma das protagonistas das eleições constituintes deste fim de semana. Centenas de candidatos prometem a "libertar a água das mãos privadas e garantí-la como um "direito humano".