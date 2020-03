A crise causada pelo novo coronavírus e as medidas anunciadas pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos, que defendem o distanciamento social e não recomendam multidões de mais de dez pessoas, forçaram o fechamento de dois dos principais ícones da cidade de Nova York: a Estátua da Liberdade e o mirante do Empire State Building.

A área de parques nacionais do governo federal disse em um comunicado que a saúde e a segurança das pessoas que trabalham em suas instalações são "sua primeira prioridade" e que, por esse motivo, tanto a Estátua quanto a ilha onde o monumento está localizado serão fechadas.Por enquanto, sem data de reabertura, as autoridades disseram que em breve notificarão o público pelos canais habituais quando as instalações forem reabertas.

O proprietário do Empire State também expressou através de uma breve nota no site do edifício emblemático que o observatório seria temporariamente fechado devido a Covid-19.

Outros observatórios também relataram o fechamento temporário, como o recém-inaugurado Edge, no Hudson Yards, assim como os mirantes do World Trade Center e do Rockefeller Center.

Nos últimos dias, o estado e a cidade de Nova York tomaram medidas para tentar conter o vírus e algumas empresas, como bares e restaurantes, foram fechados, enquanto as ruas e as estações de metrô e trem estão muito menos lotadas do que o normal.

O número de casos confirmados no estado de Nova York agora é de 1.374, 432 mais do que ontem, mantendo esse estado como o mais afetado nos Estados Unidos.

A cidade de Nova York, com 644 pontos positivos e um aumento de 187 em relação ao dia anterior, é a área mais afetada, seguida pelo condado de Westchester, nos arredores, onde 157 novos casos elevaram o total para 380. EFE

