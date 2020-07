A estátua de uma manifestante negra com punho levantado, que substituiu a de um comerciante de escravos do século XVII na cidade de Bristol, na Inglaterra, foi removida nesta quinta-feira por ordem do Conselho Municipal, considerando que a peça foi colocada sem autorização.

Hoje pela manhã, vários funcionários municipais realizaram a remoção da escultura, obra do artista britânico Marc Quinn, que, em metal e resina preta, representa Jen Reid, uma moradora da cidade.