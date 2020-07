A estátua de uma manifestante negra de punho erguido, criada pelo artista britânico Marc Quinn, substituiu nesta quarta-feira, em Bristol, no oeste da Inglaterra, a do comerciante de escravos do século XVII Edward Colston, que foi jogado em um rio durante protesto antirracista no início de junho.

A equipe de Quinn, conhecida por trabalhos impressionantes como "Self" e "Alison Lapper Grávida", colocou hoje pela manhã a estátua de metal e resina negra de Jen Reid, uma moradora da cidade, no pedestal onde Colston, ex-deputado conservador e benfeitor da cidade, estava desde 1895.