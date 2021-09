Cidade do México

EFE Cidade do México 7 set 2021

Quase um ano após ter sido retirada do Paseo de la Reforma, na Cidade do México, uma emblemática estátua de Cristóvão Colombo será por fim substituída por uma que homenageia as mulheres indígenas, uma decisão que gerou polêmica na capital mexicana.

"A estátua de Colombo será transferida para o Parque América, no distrito de Miguel Hidalgo, em colaboração com o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH)", informou a prefeitura da Cidade do México em comunicado.