O presidente Jair Bolsonaro negou qualquer incômodo por ter uma reunião agendada para a sexta-feira com o mandatário da China, Xi Jinping - que é secretário-geral do Partido Comunista Chinês - e disse estar em "um país capitalista".

Em declarações aos jornalistas no hotel onde está hospedado em Pequim, Bolsonaro afirmou que os chineses querem se inserir "sem viés ideológico nas economias do mundo" e que farão "o que for possível para o desenvolver o país".

"Estou em um país capitalista", afirmou o presidente ao ser questionado se via algum problema em se reunir com os dirigentes comunistas chineses.

Com relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China, disse que o Brasil não se intrometerá, já que "não é uma briga" do país.

Perguntado também se a gigante tecnológica chinesa Huawei será bem-vindo para investir no Brasil, Bolsonaro indicou que, "por enquanto, isso está fora do radar". Os EUA pressionaram o Brasil para que a Huawei - companhia proibida de fazer negócios com empresas americanas - não possa participar das licitações do país.

Em referência aos incêndios na Amazônia, o presidente se mostrou satisfeito com a posição da China, que se mantém "equidistante" neste assunto, e expressou "certeza" de que essa posição continuará.

Bolsonaro chegou a Pequim nesta quinta-feira, mas só iniciará a visita oficial amanhã, quando se reunirá com Xi e o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, além de participar de um encontro empresarial entre Brasil eChina.

Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, com uma troca bilateral que alcançou US$ 98,9 bilhões em 2018. Entre janeiro e setembro deste ano, esse intercâmbio já movimentou quase US$ 70 bilhões.