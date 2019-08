Primeira estrada ao Everest, uma via mais segura até o teto do mundo

A forma mais rápida de chegar ao acampamento base do monte Everest é ir de avião até um dos aeroportos mais perigosos do mundo, escavado na montanha, e fazer um 'trekking' de uma semana de duração, uma situação que o governo do Nepal espera mudar com a primeira estrada que levará ao ponto de partida para o chamado "topo do mundo".

As autoridades nepalesas esperam que a estrada, em meio a um cenário de plantações de arroz e das montanhas do Himalaia, seja construída em dois anos, pondo fim à dependência do aeroporto Tenzing-Hillary, na cidade de Lukla.