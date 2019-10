Karbala (Irak), 25/10/2011 - Des manifestants irakiens scandent des slogans et portent le drapeau national irakien lors d'une manifestation à Karbala, dans le sud de l'Irak, le 25 octobre 2019. Des milliers de manifestants à Bagdad et dans les villes du sud de l'Irak ont organisé de nouvelles manifestations contre l'Irak corruption gouvernementale et services publics médiocres. Au moins 20 manifestants ont été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'affrontements avec la police anti-émeute à Bagdad et dans la ville de Nasriyah, dans le sud de l'Irak. (Protestas, Etats-Unis, Bagdad) EFE / EPA / FURQAN AL-AARAJI

Centenas de estudantes universitários e do ensino médio realizaram novos protestos nesta segunda-feira em Bagdá e outras nove províncias do Iraque, pedindo melhoria nos serviços básicos, emprego e o fim da corrupção, no quarto dia de mobilizações que já deixaram 74 mortos e 3,6 mil feridos.

Hoje, os estudantes se manifestaram no oeste da capital iraquiana, com bandeiras do país e cartazes com palavras de ordem como "Nossas manifestações são o destino da pátria" ou "Queremos uma pátria segura sem lugar para os corruptos", como pôde ser constatado pela Agência Efe.