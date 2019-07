As autoridades da Coreia do Sul detiveram nesta segunda-feira seis pessoas, que acredita-se que sejam estudantes universitários, por montar um protesto no consulado do Japão da cidade de Busan (sudeste) por causa das restrições comerciais ativadas por Tóquio sobre Seul.

Aparentemente, após entrar no recinto os seis abriram no pátio da delegação diplomática cartazes condenando uma medida comercial restritiva anunciada pelo Governo japonês no começo do mês.