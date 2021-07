O risco do aparecimento de "mutações escapistas" do novo coronavírus, quer dizer, resistentes à proteção que dá uma vacina anti-covid-19, aumenta a medida que avança a imunização da população, segundo estudo científico apresentado nesta sexta-feira na Áustria.

Os pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia (IST), que tem sede nos arredores de Viena, garantiram que é preciso seguir mantendo as "medidas não farmacêuticas" para conter a propagação do patógeno.