5 out 2020

EFE Londres 5 out 2020

Uma grande parte da floresta amazônica - cerca de 40% dela -, está correndo o risco de se tornar um ecossistema do tipo savana, enquanto o aquecimento da região devido às emissões poluentes está aumentando, segundo estudo publicado no jornal acadêmico "Nature Communications".

As florestas tropicais são muito sensíveis às mudanças que afetam as chuvas por longos períodos de tempo, portanto, uma queda de precipitações abaixo de um certo limite pode alterar as áreas para um estado semelhante a uma savana.