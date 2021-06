Cidade do México

EFE Cidade do México 10 jun 2021

Especialistas advertiram na última quarta-feira que 70% das crianças que vivem no México têm sintomas de ansiedade devido ao confinamento forçado pela pandemia da Covid-19, enquanto outras desenvolveram dependência de videogames e se isolaram socialmente.

A diretora do Centro de Especialização em Estudos Psicológicos (CEEPI), Claudia Sotelo, declarou em entrevista coletiva que, segundo um estudo realizado pela instituição com 600 famílias no México, foi detectado que crianças e jovens têm afeições mentais e emocionais devido à pandemia.