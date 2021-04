Um estudo do Instituto Pasteur de Montevidéu em parceria com a Universidade da República revelou nesta quinta-feira que 89% dos casos de Covid-19 no Uruguai são da variante brasileira P1, após análise de 500 amostras da doença em todo o país.

Entre os dias 17 e 21 deste mês, o estudo analisou556 amostras de todos os departamentos do país e, desse total, em 493 (89%) foram detectadas a presença da cepa brasileira e observou-se que ela está presente nos 19 departamentos (províncias) do Uruguai.