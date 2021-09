As doses de reforço da vacina da Moderna e da variante modificada contra a covid-19 são seguras, bem toleradas e aumentam os níveis de anticorpos em todas as variantes do SARS-CoV-2, incluindo as novas: Beta, Gama e Delta.

Estes são os principais resultados de um ensaio clínico ainda em curso e realizado pela farmacêutica americana, cujos pormenores acabam de ser publicados na "Nature Medicine".