13 out 2020

EFE Helsinque 13 out 2020

Os anticorpos dos pacientes infectados pelo novo coronavírus ficam no organismo, pelo menos, por quatro meses após o contágio e geram imunidade durante o mesmo período, segundo estudo publicado nesta terça-feira por pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde e Bem-Estar da Finlândia (THL).

O trabalho, realizado com a colaboração de autoridades de Helsinque, capital do país, analisou 129 pessoas desde março. O grupo faz parte de 39 diferentes famílias, em que, no mínimo, um integrante tenha dado positivo para o patógeno que provoca a Covid-19, em teste PCR.