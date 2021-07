A vacina russa Sputnik V contra a covid-19 é eficaz na neutralização da variante Alfa (Reino Unido) do SARS-CoV-2, mas é menos eficaz contra Beta (África do Sul), de acordo com um estudo da Escola de Medicina do Hospital Mount Sinai (Estados Unidos) que não analisa a Delta.

A pesquisa publicada pela "Nature Communications", foi realizada com amostras de soro de 12 pessoas na Argentina, um mês depois de receber as duas doses da vacina russa.