Um estudo israelense publicado neste domingo pela imprensa local mostrou que a variante sul-africana do coronavírus é mais resistente do que a britânica à vacina da Pfizer, embora não tenha especificado o grau de resistência.

A pesquisa, que ainda não foi revisada por pares e foi baseada em uma amostra de cerca de 800 pessoas, identificou que a porcentagem de casos da mutação descoberta na África do Sul, em comparação com a do Reino Unido, era significativamente maior entre as pessoas que haviam recebido ambas as doses do imunizante em comparação com aquelas que haviam sido inoculadas apenas com uma.