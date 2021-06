Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde da Argentina indica que uma dose das vacinas Sputnik V ou AstraZeneca reduz a mortalidade por covid-19 em 70% a 80% em pessoas com 60 anos ou mais.

Os resultados preliminares divulgados nesta sexta-feira pela pasta acrescentam que, no caso de haver as duas doses que compõem o esquema completo, a diminuição da mortalidade com qualquer uma dessas vacinas é superior a 90% neste grupo.