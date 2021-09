As pessoas que não foram vacinadas contra a covid-19 têm 11 vezes mais probabilidades de morrer em decorrência da doença do que aquelas que foram imunizadas, de acordo com um novo estudo dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) publicado nesta sexta-feira.

O estudo também indica que a vacina da Moderna é um pouco mais eficaz na prevenção de internações do que as outras duas licenciadas nos Estados Unidos: Pfizer/BioNTech e Janssen.