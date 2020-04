O número de positivos para o novo coronavírus na Itália, que segundo dados oficiais ultrapassam 200 mil, "é 10 ou 20 vezes superior", explicou nesta quinta-feira Stefano Merler, da Fundação Bruno Kessler, que, juntamente com o Instituto Superior de Saúde (ISS), elaborou o documento epidemiológico em que o governo baseou sua proposta no relaxamento do confinamento a partir do dia 4 de maio.

"Atualmente, entre 3% e 4% da população pode estar infectada, ou seja, 4 milhões de pessoas, então os positivos capazes de transmitir a infecção devem ser multiplicados por 10 ou 20. Estamos falando de números muito mais altos", explicou Merler, durante entrevista coletiva semanal realizada pelo ISS.