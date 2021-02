As vacinas desenvolvidas por Moderna e Pfizer/BioNTech são "levemente menos eficazes" contra algumas das variantes do coronavírus Sars-CoV-2, mais especificamente as inicialmente identificadas em Reino Unido e África do Sul, motivo pelo qual pode ser necessário atualizá-las periodicamente para evitar uma possível perda de eficácia.

Esta é uma das principais conclusões de um estudo divulgado na revista "Nature" e liderado por pesquisadores da Universidade Rockefeller, em Nova York, nos Estados Unidos.