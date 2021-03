A variante B117 do novo coronavírus, conhecida como "variante britânica", poderia ser duas vezes mais letal do que as cepas anteriores do patógeno, segundo indica estudo publicado nesta terça-feira pelo British Medical Journal.

O informe, baseado na análise de 110 mil pacientes com Covid-19, sugere que o Reino Unido conviverá com "altas taxas" de vítimas da doença por algum tempo, já que os dados indicam que a variante britânica seria de 30% a 100% mais mortal.