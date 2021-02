Um estudo do hospital Sheba, de Israel, divulgado nesta sexta-feira e publicado na revista científica "The Lancet", mostrou que a primeira dose da vacina produzida pela Pfizer reduziu as infecções por coronavírus em 75% pelo menos duas semanas após sua administração.

O estudo é o primeiro em Israel, e um dos primeiros no mundo, sobre a eficácia da primeira dose da vacina da Pfizer, que foi medida com base em uma amostra de pouco mais de 7 mil profissionais da saúde que trabalham no hospital onde foi realizado.