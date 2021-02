Um estudo realizado pela principal instituição de saúde mútua de Israel divulgado nesta quinta-feira e publicado no New England Journal of Medicine (NEJM) mostrou uma redução de 72% nas taxas de mortalidade por Covid-19 entre aqueles que receberam a primeira dose da vacina Pfizer pelo menos semanas antes.

O estudo, cujos números foram divulgados há dez dias indicando uma redução de 94% nas infecções sintomáticas entre os vacinados com as duas doses, é um dos primeiros a analisar em profundidade o efeito da primeira dose da vacina.