Um estudo com mais de 35 mil participantes - mulheres e pessoas com diversidade de gênero - indicou que 42% das mulheres apresentou um aumento do fluxo menstrual nas duas semanas seguintes à vacinação contra a covid-19.

A pesquisa, além disso, descreve pela primeira vez a aparição de sangramento espontâneo em um alto número de pessoas que não tinham menstruação - por estarem na menopausa ou por fazerem algum tratamento hormonal contraceptivo para mudança de gênero -, após a aplicação de imunizante contra o novo coronavírus.