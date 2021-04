A CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac, tem eficácia de 54% e evitou um quadro pior no aumento diário de novos casos de covid-19 que o Chile vem experimentando nos últimos dois meses, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira.

Além disso, segundo o estudo, que foi realizado pela Universidade do Chile e avaliou tanto a vacina chinesa quanto o programa de imunização do governo, sem a rápida administração da CoronaVac haveria cerca de 10% a mais de novos casos da doença por dia em média, e até 64% a mais entre pessoas com mais de 70 anos de idade.