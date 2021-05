Um estudo realizado na Indonésia e apresentado nesta quarta-feira aumentou para 94% a eficácia da CoronaVac, a vacina contra a Dovid-19 da empresa farmacêutica chinesa Sinovac.

Esta é uma eficácia mais elevada do que a demonstrada por estudos anteriores, inclusive a do realizado no Brasil que a colocou pouco acima de 50%, o limite mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).