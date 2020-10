As cientistas Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna são as vencedoras do Prêmio Nobel de Química 2020 por reescrever o "código da vida" e "desenvolver um método para edição do genoma", anunciou nesta quarta-feira a Academia Real das Ciências da Suécia, em Estocolmo.

As vencedoras descobriram uma das "ferramentas mais afiadas da tecnologia genética": a tesoura genética CRISPR-Cas9, observou a Academia, ao anunciar sua decisão.