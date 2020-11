A Força Aérea da Etiópia bombardeou nesta segunda-feira novamente a capital de Tigray, Mekele, como parte da ofensiva que o governo do país africano iniciou no último dia 4 contra o partido que está no poder nessa região insurgente que fica fronteira com a Eritreia e o Sudão.

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiys Ahmed, ordenou o ataque aéreo dois dias depois de a Frente de Libertação de Tigray (TPLF) lançar vários foguetes em direção a Asmara, a capital da Eritreia, aliada da Etiópia no Chifre da África, em um passo na escalada da guerra que representou uma internacionalização do conflito.

"Um ataque aéreo ocorreu hoje de manhã por volta das 10h45 (horário local; 4h45 de Brasília) em uma área chamada Kedamay Woyane (em Mekele)", informou a TPLF em comunicado.

O partido insurgente disse que uma igreja estava sendo construída na região, mas as autoridades etíopes informaram que no local havia um depósito de armas.

De acordo com fontes do governo etíope, helicópteros da Força Aérea sobrevoaram a cidade de Mekele.

O governo etíope e a TPLF não disseram se o ataque deixou vítimas.

Abiy Ahmed, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2019, tem ignorado os apelos internacionais em prol de um diálogo e está relutante em aceitar uma negociação com a TPLF para resolver a crise.

Hoje, o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, pediu o fim dos combates, depois de se encontrar em Kampala com o ministro das Relações Exteriores etíope, Demeke Mekonnen

"Uma guerra na Etiópia daria um mau nome a todo o continente. Deve haver negociações e uma pausa no conflito, para que ele não leve à perda desnecessária de vidas e paralise a economia", escreveu Museveni no Twitter hoje, embora posteriormente tenha apagado a mensagem, sem dar explicações.

Antes, o governo etíope havia negado que Uganda mediaria uma solução entre as partes em conflito, como alguns veículos de imprensa locais haviam informado.

A região de Tigray permanece isolada e com as telecomunicações cortadas desde o início desta ofensiva, no último dia 4, em retaliação a um ataque das forças da TPLF a uma base local do Exército etíope.