O narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, preso em Nova York à espera da divulgação da sentença, pediu ao juiz do seu caso duas horas semanais para fazer exercícios ao ar livre e o governo dos Estados Unidos acredita que ele procura assim uma oportunidade para tentar escapar.

Em carta ao juiz Brian Cogan e à qual a Agência Efe teve acesso, o promotor federal para o distrito leste de Nova York, Richard Donoghue, e o chefe da divisão de Narcóticos do Departamento de Justiça, Arthur Wyatt, expressam a oposição do governo a algumas solicitações que El Chapo fez no início de maio.