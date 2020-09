O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que foi aberto um processo no estado de Nova Jersey contra dois iranianos acusados de roubar informações confidenciais de sistemas de computadores nos EUA, na Europa e no Oriente Médio, em alguns momentos agindo a mando do governo de Teerã.

"Os réus roubaram centenas de terabytes de dados, que geralmente incluíam comunicações confidenciais relacionadas à segurança nacional, inteligência de política externa, informações nucleares não militares, dados aeroespaciais, informações de ativistas de direitos humanos, informações financeiras de vítimas e dados pessoais e de propriedade intelectual, incluindo informações de pesquisa científica não publicadas", afirma a Procuradoria Geral de Nova Jersey.