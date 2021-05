Apenas 10.200 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no universo total de 101 milhões que haviam sido totalmente vacinadas até o final de abril nos Estados Unidos, segundo informou nesta terça-feira o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

No estudo divulgado hoje, os pesquisadores do CDC observaram que, embora as vacinas disponíveis sejam "altamente eficazes", os casos de infecção em pessoas vacinadas eram "previsíveis" enquanto se aguarda a imunização da população em "níveis suficientes" para reduzir ainda mais a transmissão.