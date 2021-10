22 out 2021

EFE Bruxelas 22 out 2021

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse nesta sexta-feira que seu país deseja ter um relacionamento com a Rússia marcado pela "previsibilidade" e "estabilidade", depois que Moscou decidiu encerrar sua representação diplomática perante a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Acho que o que o presidente (Joe) Biden quer de qualquer relação com a Rússia é previsibilidade e estabilidade", disse Austin, em entrevista coletiva após a reunião de ministros da Defesa da Otan realizada entre ontem e hoje na sede da Aliança, em Bruxelas.