O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, afirmou nesta quarta-feira que nada indicava o colapso do Exército ou do governo do Afeganistão em onze dias, com o avanço dos talibãs.

Milley analisou a situação em entrevista coletiva no Pentágono concedida ao lado do secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.