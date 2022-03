O porta-voz do Pentágono, John Kirby. EFE/Arquivo

O Pentágono informou nesta terça-feira que, de acordo com as informações de que dispõe, os ucranianos começaram a contra-atacar os russos, sobretudo no sul da Ucrânia, ao invés de se dedicarem exclusivamente à defesa.

"Vimos sinais de que os ucranianos estão indo um pouco mais para o ataque, eles estão defendendo com muita inteligência, agilidade e criatividade em lugares que achamos que são os certos para defender-se", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em uma coletiva de imprensa.