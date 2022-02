O secretário de Estados dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez um alerta nesta sexta-feira sobre a Rússia invadir a Ucrânia "a qualquer momento, inclusive, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que estão acontecendo em Pequim até o próximo dia 20.

O integrante do governo presidido por Joe Biden deu as declarações em Melbourne, após se reunir representantes da Índia, Japão e Austrália, durante encontro da aliança de defesa do Quad. Blinken disse que todos os cidadãos que estão no território ucraniano "deveriam ir embora", devido ao risco de um conflito.