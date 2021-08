Os Estados Unidos impuseram sanções nesta sexta-feira a dois integrantes do Ministério do Interior de Cuba e a uma unidade militar popularmente conhecida como "boinas vermelhas", pelo suposto papel na repressão dos protestos contra o governo no dia 11 de julho.

Esta é a terceira rodada de sanções impostas pelo Departamento do Tesouro americano como resposta às manifestações do mês passado, após as quais o governo do presidente Joe Biden endureceu sua política em relação a Cuba.