O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que as forças do país na Europa e na África (USAREUR-AF) iniciarão exercícios militares com aliados no final deste mês, com 13 mil participantes de 13 países.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse em entrevista coletiva que os exercícios, chamados "Saber Strike 22", vão durar até março e já estavam planejados há algum tempo.