Os Estados Unidos destinarão um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, de US$ 675 milhões (R$ 3,5 bilhões), conforme anunciou nesta quinta-feira o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.

O integrante do governo dos EUA divulgou a informação no início da reunião que teve com representante de 50 países aliados, na base americana de Ramstein, na Alemanha.