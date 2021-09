O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que pagou US$ 700 mil do pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão aprovado em março, de acordo com um relatório do Departamento do Tesouro.

Dessa quantia, cerca de US$ 450 bilhões foram destinados a pagamentos diretos a famílias, enquanto US$ 240 bilhões visam dar apoio fiscal a governos estaduais e locais para o combate à pandemia e acelerar a recuperação econômica.