EFE/EPA/MARCIN OBARA POLAND OUT

Os Estados Unidos repassará US$ 50 bilhões (R$ 250,44 bilhões) para a Ucrânia, através do Programa de Alimentos das Nações Unidas, segundo anunciou nesta quinta-feira a vice-presidente americana, Kamala Harris.

Após se reunir em Varsóvia com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, a vice de Joe Biden exaltou a acolhida do país europeu aos refugiados ucranianos e relembrou que o Congresso dos EUA aprovou outros US$ 13,6 bilhões (R$ 68,11 bilhões), para serem distribuídos na região. EFE