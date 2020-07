O governo dos Estados Unidos sancionou nesta quarta-feira um filho do presidente da Síria, Bashar al Assad, e outras três pessoas relacionadas, além de uma divisão do Exército sírio e nove empresas que "enriqueciam o regime sírio através de negócios imobiliários de luxo", anunciou em comunicado o Departamento do Tesouro.

As sanções representam um novo esforço dos EUA para isolar economicamente o governo do país árabe. O filho do governante sírio que foi sancionado é Hafez al Assad, que tem o mesmo nome do avô, que ocupou o poder durante três décadas e deixou um histórico de violência e repressão.