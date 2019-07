O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que vai aplicar sanções contra o ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, por ser o principal porta-voz do país no mundo e por ser responsável por implementar a "agenda imprudente" da República Islâmica.

"Com esta medida, os EUA estão enviando ao regime uma mensagem que o comportamento do país é totalmente inaceitável", disse um funcionário do governo americano, que pediu anonimato.