A secretária adjunta interina para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano, Julie Chung. EFE/Arquivo

Os Estados Unidos apoiam uma solução "integral e negociada" para a crise política, econômica e social na Venezuela, com condições para que ocorram eleições presidenciais livres e justas, afirmou nesta quinta-feira a secretária adjunta interina para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano, Julie Chung.

Em uma sequência de tweets em espanhol, a secretária destacou que cabe aos venezuelanos decidir se o novo Conselho Nacional Eleitoral contribuirá para esse fim. Ela escreveu também que o governo do presidente Joe Biden continua pressionando por mudanças que considera fundamental um pleito livre e justo em território venezuelano.