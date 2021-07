A variante delta da covid-19 parece causar doenças mais graves e é tão contagiosa quanto a catapora, de acordo com um relatório dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, sigla em inglês) publicado pela mídia americana.

O jornal "Washington Post" publicou este documento interno do CDC segundo o qual as pessoas que completaram a vacinação para covid-19 podem transmitir a variante delta tanto quanto as não vacinadas.